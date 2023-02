Nouvelle victoire en solitaire de Jonas Vingegaard lors du Tour de Galice

Le Portugais Ruben Guerreiro (Movistar) a pris la 2e place à 21 secondes et le Hongrois Attila Valter (Jumbo-Visma) s'est classé 3e à 35 secondes. D'une longueur initiale de 163 km, cette 3e étape devait proposer une double ascension de la Santa Marina (5,5 km à 10,3 % de moyenne) mais le tracé a été raccourci en raison de chutes de neige. L'ascension de la Santa Marina a donc été supprimée, tandis que l'arrivée à l'Alto do Castelo a été avancée de 3 km. Les chutes de neige avaient déjà provoqué l'arrêt de la 1re étape jeudi. Seule la 2e étape a donc pu se dérouler normalement. Elle a été enlevée vendredi par Jonas Vingegaard, qui s'était déjà imposé en solitaire. Le Danois, qui lance sa saison sur les routes galiciennes, en avait profité pour prendre le maillot de leader. Au général, Vingegaard compte désormais 53 secondes d'avance sur Ruben Guerreiro et 1:25 sur l'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) à la veille de l'arrivée. La 2e édition du Tour de Galice, auquel ne participe aucun coureur belge, se terminera dimanche par un contre-la-montre individuel de 18,1 km entre Novo Milladoiro et Saint-Jacques de Compostelle. L'Espagnol Alejandro Valverde, aujourd'hui retraité, avait remporté la première édition de cette épreuve l'an dernier. (Belga)