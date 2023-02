Première victoire de l'année pour Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe avait placé une accélération à 24 km de l'arrivée, que seul Gaudu a pu suivre. Les deux Fraçais se sont isolés à l'avant et n'ont plus été rejoints. Le Danois Mattias Skjelmose (Trek - Segafredo) a pris la 3e place à 31 secondes, devant les Français Victor Lafay (Cofidis) et Romain Grégoire (Groupama-FDJ), 5e à 43 secondes. Premier Belge, Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a terminé 12e à 54 secondes. Julian Alaphilippe, qui a décroché samedi sa première victoire de la saison -et la 40e de sa carrière-, succède à l'Américain Brandon McNulty, absent cette année, au palmarès de l'épreuve. L''Ardèche Classic est le premier volet des Boucles Drôme-Ardèche, qui se poursuivront dimanche par la Drôme-Classic. (Belga)