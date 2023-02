René Stockman démis de ses fonctions administratives par le Vatican

Le Vatican reproche à René Stockman (68 ans) un manque de transparence financière et de vision à long terme, qui ont notamment causé des problèmes financiers à la branche belge des Frères de la Charité. Sa gestion de la Congrégation a également été remise en cause. Les problèmes couraient déjà depuis un moment. Une procédure de contrôle de la Congrégation avait été mise en place à Rome et un commissaire apostolique avait été nommé pour reprendre une partie des tâches de gestion. Celui-ci a désormais repris l'ensemble des fonctions administratives occupées par René Stockman. Ce dernier reste toutefois Supérieur général de la Congrégation des Frères de la Charité. Un successeur sera élu l'année prochaine. La branche belge de la Congrégation a réagi avec soulagement à cette annonce. Son président, Raf De Rycke a exprimé auprès de la VRT son espoir de voir la confiance avec le Vatican restaurée. René Stockman est surtout connu en Belgique pour son opposition véhémente à l'euthanasie, qui a d'ailleurs entrainé un conflit avec les Frères de la Charité belges. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)