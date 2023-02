Stoffel Vandoorne 7e au Cap où le Portugais Da Costa s'impose devant Vergne et Cassidy

L'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), qui a abandonné, reste leader du championnat avec 80 points. Il devance le Britannique Jake Dennis (Andretti), 13e en Afrique du Sud, qui en a 62 et désormais Vergne qui totalise 50 points. Da Costa est 4e (46) et Cassidy 5e (43). Avec 6 points supplémentaires, Vandoorne comptabilise désormais 11 unités et pointe au 13e rang. La 6e des 16 courses se disputera le 25 mars à Sao Paulo au Brésil. (Belga)