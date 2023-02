Un intrus poignardé à mort dans une supérette à Houthalen-Helchteren

Samedi, vers 01H30 du matin, un individu a pénétré dans un magasin de Houthalen-Helchteren. Le gérant a alors surpris l'intrus sur le fait et une altercation s'en est suivie. Le gérant de la supérette est soupçonné d'avoir poignardé à mort l'individu au cours de la dispute. Le parquet a requis l'ouverture d'une enquête judiciaire et le patron du magasin a été appréhendé par la police locale. L'affaire est maintenant sous la responsabilité d'un juge d'instruction. Une équipe de la police scientifique a été chargée d'analyser les blessures que présentent le suspect et la victime. (Belga)