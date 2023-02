15e succès pour Roulers: "C'est incroyable", juge le capitaine Verhanneman

Avec une vingtième finale disputée et une quinzième victoire, les Roulariens prennent, seuls, la tête du palmarès de la Coupe devant Maaseik (14). "C'est incroyable pour le club forcément", précisait Matthijs Verhanneman, le capitaine. "C'est une belle histoire et un record que nous sommes contents d'avoir en nos mains." D'autant plus que les Roulariens ont surtout performé dans cette compétition lors des sept dernières années lors desquelles ils ont, à chaque fois, remporté la compétition. "Nous avons peut-être disputé notre meilleure finale de ces dernières années, même si nous avons connu quelques bas, notamment au service dans le troisième set. Les circonstances ne sont jamais simples face à 10.000 personnes, mais après autant de finales jouées, nous avons peut-être plus d'expérience que Menin pour gérer nos émotions." Pour le capitaine roularien, la performance est également notable puisqu'il a soulevé la huitième Coupe de Belgique de sa carrière. "Je ne jouerai certainement plus dix finales, donc je profite un maximum de ces sensations, de ces finales." Une victoire en Coupe qui n'est pas une fin en soi puisque Roulers va désormais disputer les demi-finales de la Coupe CEV au niveau européen et s'attaquer aux playoffs du championnat de Belgique. "Notre mois de mars sera bien chargé, c'est certain, mais c'est ce que nous espérions. C'est une belle manière d'entamer cette période décisive." À noter que le passeur roularien Stijn D'Hulst a été élu meilleur joueur de la finale. (Belga)