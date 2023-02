Au moins 38 morts dans de nouveaux combats au Somaliland

Les forces du Somaliland ont attaqué la ville à l'artillerie lourde, a déclaré un chef de milice locale à Las Anod. "Il y a de nouvelles victimes des deux côtés et surtout parmi les civils. Nous avons recensé 38 morts jusqu'à présent". Les autorités du Somaliland se sont refusées à tout commentaire. Les violences au Somaliland sont fréquentes depuis fin 2022. Le Somaliland et le Puntland se rejettent mutuellement la responsabilité. Début février, trois provinces du Somaliland - dont celle de Sool, où se trouve Las Anod - avaient également annoncé leur volonté de rejoindre la Somalie. Le Somaliland, une région séparatiste du nord de la Somalie comptant environ 3,5 millions d'habitants, est pratiquement indépendant depuis plus de trois décennies. Toutefois, en vertu du droit international, le pays n'est reconnu que par Taïwan. L'Etat somalien du Puntland, qui compte environ 2 millions d'habitants, est lui semi-autonome. (Belga)