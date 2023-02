Avec Romelu Lukaku titulaire, l'Inter Milan se fait surprendre à Bologne

Bologne s'est vu refuser un but par l'arbitrage vidéo en début de match (12e), mais est parvenu à s'emparer des trois points grâce à Orsolini (76e). Titulaire pour la troisième fois consécutive en championnat, Romelu Lukaku a disputé un peu plus d'une heure de jeu du côté milanais avant d'être remplacé par son concurrent à la pointe de l'attaque, Dzeko (64e). Toujours 2e du classement en Serie A, l'Inter compte 47 points. Naples trône en tête, à 18 longueurs du club milanais, et semble plus proche que jamais de son premier titre de champion d'Italie depuis la saison 1989-1990. L'AS Rome est 3e avec 44 points, à égalité avec Milan. Bologne est 7e avec 35 points. (Belga)