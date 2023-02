Championnats du monde de patinage artistique - Olivia Josephine Shilling et Leo Baeten portent à cinq le nombre de Belges aux Mondiaux

Le couple composé d'Olivia Josephine Shilling et Leo Baeten a décroché son billet pour le Japon après avoir pris la 10e place de la Challenge Cup dimanche à Tilburg, avec 134,50 points. La victoire est revenue au couple français Evgenia Lobareva/Geoffey Brissaud, qui a récolté 195,46 points. Olivia Josephine Shilling et Leo Baeten viennent s'ajouter à la sélection belge, qui était déjà composée de Loena Hendrickx, Nina Pinzarrone et Jade Hovine. Rita Zonnekeyn, ancienne membre de la commission technique de la fédération internationale de patinage (ISU), emmènera la délégation belge au Japon. (Belga)