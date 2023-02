Christian Benteke marque et DC United entame la saison par une victoire contre Toronto

Avec un but inscrit par Klich en début de match (13e), DC United avait pris le contrôle de la rencontre jusqu'à l'égalisation de Bernardeschi sur pénalty (66e). Toronto croyait avoir renversé la situation lorsque Kaye a mis les Canadiens aux commandes (83e), mais Christian Benteke (90e) puis Ku-DiPietro au bout du temps additionnel (90e+8) ont réussi à arracher les trois points en faveur du club de la capitale américaine. Chez les New York Red Bulls, Dante Vanzeir ne faisait pas encore partie de la sélection. Le club s'est incliné à Orlando City, 1-0, sur un pénalty de Torres (56e). Le derby de Los Angeles entre le LA Galaxy et le LAFC a quant à lui dû être reporté pour cause d'intempéries. (Belga)