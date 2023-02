Coupe de la Ligue anglaise - Manchester United défait Newcastle et remporte son premier trophée depuis 2017

Les Red Devils se sont appuyés sur leurs cadres pour asseoir leur domination en première période. Après une alerte dans la défense mancunienne et une dangereuse tentative de Saint-Maximin repoussée par De Gea (32e), c'est Casemiro qui a signé l'ouverture du score. L'expérimenté milieu de terrain a coupé victorieusement de la tête un coup franc botté par Shaw (1-0, 33e). Dans la foulée, l'inévitable Rashford a doublé l'avantage mancunien d'une frappe déviée par Botman à l'intérieur de la surface (2-0, 39e). En deuxième mi-temps, les échanges sont restés intenses et disputés, mais Newcastle et Eddie Howe n'ont su trouver la faille dans le bloc dessiné par Erik Ten Hag. Malgré quelques occasions de part et d'autre, le score est resté inchangé, au grand bonheur des supporters mancuniens ayant fait le déplacement jusqu'à Wembley. Ce triomphe, le premier depuis l'arrivée d'Erik Ten Hag aux commandes de l'équipe, met fin à près de six années de disette pour Manchester United. Le dernier trophée remporté par les Red Devils remontait en effet au 24 mai 2017, lorsque l'équipe alors dirigée par José Mourinho avait vaincu l'Ajax (2-0) en finale de l'Europa League. Plus tôt dans la saison, United avait également remporté la Coupe de la Ligue anglaise, contre Southampton (3-2). (Belga)