Flandre : plus de 600.000 travailleurs ont déjà reçu leur bonus à l'emploi

(Belga) Plus de 600.000 travailleurs habitant en Flandre et ne gagnant pas plus de 2.500 euros bruts par mois ont déjà reçu leur nouvelle prime à l'emploi ("jobbonus"), a fait savoir dimanche le député Tom Ongena (Open Vld), sur base d'une réponse du ministre du Travail Jo Brouns.