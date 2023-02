ITF Mâcon : Yanina Wickmayer battue en finale

La joueuse belge de 33 ans, 246e mondiale, s'est inclinée en trois sets 3-6, 6-2, 6-4 et 2h07 de jeu face à la Française Jessika Ponchet (WTA 162), tête de série N.6. Yanina Wickmayer en reste ainsi à 18 titres sur le circuit ITF. Elle a aussi remporté cinq titres WTA dans la première partie de sa carrière. Ancienne N.12 mondiale (en avril 2010) et demi-finaliste de l'US Open en 2009, Yanina Wickmayer avait interrompu sa carrière en octobre 2020 pour donner naissance à son premier enfant, une fille, prénommée Luana Daniëlla le 15 avril 2021. Sortie du classement WTA le 8 novembre alors qu'elle occupait le 344e rang mondial, elle avait repris la compétition, sur le circuit ITF, le 7 février 2022. Cette finale devrait lui permettre de gagner 33 places lundi dans la nouveau classement WTA et de se rapprocher du top 200. (Belga)