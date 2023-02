Jitse Van den Herrewegen éliminé au deuxième tour à l'European Open de judo

Jitse Van den Herrewegen, 217e au classement mondial, 21 ans, a d'abord battu au premier tour l'Allemand Tim Schmidt (IJF 143), 25 ans, 143e mondial, avant d'enchaîner par une défaite (trois avertissements) face au Britannique Jamal Petgrave, 35e mondial, 25 ans. Samedi, Lois Petit et Jente Verstraeten, engagées en moins de 48 kgs, ont toutes les deux été éliminées dès leur entrée en lice. Exemptée du premier tour, Lois Petit (IJF 66), 23 ans, a été surprise au second tour et au golden score par la Polonaise Paulina Szlachta (IJF 127), 22 ans, qui a placé un ippon après 2:51 en prolongation. Jente Verstraeten (IJF 117), 22 ans, a été sortie au premier tour par la jeune Espagnole de 19 ans Eva Perez Soler (IJF 108). (Belga)