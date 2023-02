Jonas Vingegaard remporte le chrono de la 4e étape du Tour de Galice

Vainqueur déjà de la 2e et la 3e étape (la première étape avait été neutralisée en raison de la neige), le Danois, vainqueur du Tour de France, comptabilise désormais 16 victoires à son palmarès, mais c'est son premier succès dans un contre-la-montre. A la moyenne de 45.64 km/h, il a devancé au chrono le spécialiste australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma) de 35 secondes. L'Américain Will Barta (Movistar) a pris la 3e place dimanche à 58 secondes. Au classement général final, le Danois devance de 2:31 secondes l'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) et succède au palmarès à l'Espagnol Alejandro Valverde, vainqueur l'an dernier de la première édition. Victime d'une chute la veille, l'Espagnol Ion Izagirre n'avait pas pris le départ victime de "contusions osseuses à l'épaule, à la hanche et aus genou droit ainsi que de multiples dermabrasions", a communiqué son équipe Cofidis. Aucun Belge n'était au départ de cette épreuve considérablement perturbée cette semaine par les conditions neigeuses. (Belga)