Jupiler Pro League - L'Antwerp n'obtient qu'un partage à Louvain et manque l'opportunité de recoller à l'Union

Au classement, l'Antwerp (54 points) reste 3e derrière l'Union (56 points). Le Great Old compte 12 points de retard sur Genk à sept journées de la fin de la phase classique, mais demeure confortablement installé dans le top 4, avec 12 points d'avance sur La Gantoise, 5e. Louvain est 11e avec 33 points. L'Antwerp a sonné la charge avec un centre de Kerk vers Balikwisha au deuxième poteau, mais la reprise de l'attaquant était trop enlevée (7e). Kerk a lui-même tenté sa chance quelques minutes plus tard, et Cojocaru a bien fermé l'angle (12e). Malgré sa présence autour de la surface louvaniste, l'Antwerp n'a que peu inquiété Louvain qui ne s'est pas recroquevillé, et une percée de Patris dans la surface a permis d'obtenir un penalty pour Thorsteinsson, lequel a pris Butez à contrepied (1-0, 34e). Au retour des vestiaires, l'Antwerp a mis la pression avec un tir enroulé d'Ekkelenkamp (52e) suivi d'une sortie réussie de Cojocaru devant Janssen (55e) puis d'une tentative de Vermeeren qui s'en est allée mourir sur le poteau (57e). Ekkelenkamp a galvaudé une offrande louvaniste (58e) avant que Kerk ne profite d'un corner dévié par un défenseur pour crucifier le gardien à bout portant (1-1, 61e). Nsingi a failli redonner l'avantage à Louvain après une combinaison avec Pletinckx, mais Avila a sauvé d'un geste acrobatique les meubles anversois (63e). Les deux équipes ont jeté toutes leurs forces dans la bataille dans la dernière demi-heure, sans succès. L'occasion la plus franche a été à mettre à l'actif d'OHL, lorsque Butez s'est interposé devant Nsingi (82e). (Belga)