Laurens Sweeck remporte son 4e Prix de Clôture consécutif à Oostmalle

Du trio parti à l'attaque après deux tours, le Néerlandais Corné van Kessel a dû laisser filer ses adversaires : van der Haar et Sweeck. Celui-ci a profité du dernier secteur de sable pour se forger une petite avance qui lui a suffi pour s'imposer devant le champion des Pays-Bas. Le lauréat final de la Coupe du monde a décroché à cette occasion sa 8e victoire de la saison après des succès à Maasmechelen et Hilvarenbeek (Coupe du monde), Niel et Merksplas (Superprestige), Lille (Trophée X2O), Otegem et St-Nicolas. La Néerlandaise Annemarie Worst (777) a remporté la course féminine devant deux de ses compatriotes : Manon Bakker (Crelan-Fristads) et Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal). (Belga)