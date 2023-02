Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco de Philippe Clement essuie une lourde défaite contre Nice

Il n'y aura pas eu de suspense dans la rencontre, avec trois buts inscrits en première mi-temps. Moffi s'est offert un doublé (8e et 26e) et Thuram a parachevé la victoire juste avant le repos (43e). Philippe Clement a opéré quatre changements à la mi-temps, mais Monaco n'est jamais parvenu à renverser la vapeur pour éviter sa première défaite en championnat depuis le 13 novembre et le match perdu contre l'OM (2-3). Eliot Matazo est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Le club principautaire, qui aurait pu prendre provisoirement la deuxième place en cas de succès, reste donc 3e avec 50 points, à égalité avec Lens mais derrière Marseille (52 points) et le PSG (57 points) qui s'affrontent dimanche soir dans le "Classique". Nice est 7e avec 41 points. (Belga)