Mondial de hockey sur glace dames division II B - La Belgique bat l'Afrique du Sud et assure sa montée en division II groupe A

Anke Steeno (14:33) a ouvert la marque dans le premier tiers-temps. Deux autres réalisations signées Renée de Wolf (30:15) et Chinouk van Calster (33:14) ont définitivement assuré le succès belge dans la deuxième période. Louise Paulissen (45:17) a donné au marquoir sa physionomie définitive dans le dernier tiers. À l'issue du tournoi, la Belgique, coachée par Tim Vos, s'impose avec le maximum de 12 points devant l'Australie 9, la Nouvelle-Zélande 6, l'Afrique du Sud 3 et la Croatie 0. La Turquie a déclaré forfait après les séismes qui ont frappé le pays. La gardienne des Blades Nina van Orshaegen a été élue meilleure dernier rempart avec 96.61% d'arrêts. Lotte de Guchtenaere, auteure de 8 buts et 2 assists, est couronnée meilleure attaquante. (Belga)