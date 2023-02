Naufrage en Italie: la présidente du Parlement européen interpelle les États membres

"L'UE a besoin de règles communes et actualisées qui nous permettent de relever les défis migratoires. Des projets sont sur la table pour mettre à jour et réformer les règles européennes d'asile et de migration. Les États membres ne devraient pas les négliger", a exhorté la Maltaise sur Twitter. "Nous pouvons être justes et humains avec ceux qui ont besoin de protection, fermes avec ceux qui n'en ont pas besoin et forts contre les trafiquants qui exploitent les plus vulnérables", selon Mme Metsola. Cela fait plus de deux ans que la Commission européenne a présenté un projet de Pacte sur la migration et l'asile, sur lequel les États membres ne parviennent pas à s'accorder, malgré de timides progrès. Les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-sept se sont penchés longuement sur le sujet lors de leur dernier sommet à Bruxelles, le 9 février dernier. Leurs ministres de l'Intérieur doivent y revenir le 9 mars prochain. Selon les gardes-côtes, l'embarcation qui a échoué au large de Crotone transportait environ 120 personnes et s'est brisée sur les rochers à quelques mètres de la côte, les pompiers évoquant "plus de 200 personnes" à bord de l'embarcation. (Belga)