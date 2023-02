PSA World Tour - Tinne Gilis s'impose à Washington

Tinne Gilis, 25 ans, 13e mondiale et tête de série N.1, s'est imposée en finale 3 sets à 0 (11-9, 11-5, 11-3) en 43 minutes face à la toute jeune égyptienne de 15 ans, invitée, Amina Orfi (PSA 84). C'est le cinquième titre de Tinne Gilis, qui avait été sacrée championne d'Europe et décroché la médaille d'or aux Jeux Mondiaux l'an dernier. Nele Gilis, la soeur de Tinne, est elle inscrite au Chestnut Hill Classic (labellisé bronze aussi) du 2 au 6 mars à Philadelphie où elle est tête de série N.1 également. Nele Gilis, 27 ans, 11e mondiale, affiche une belle forme depuis quelques mois après ses succès à l'Open de France, l'Open d'Australie et l'Open de Malaisie, devenant la premièe Belge à rejoindre le top 10 mondial (9e en décembre). (Belga)