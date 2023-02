Qualifications Coupe du monde de basket - Les mêmes douze Belgian Lions contre la Turquie, pas d'Obasohan ni Bako

La décision est tombée samedi soir. "Retin et Ismael ont des calendriers très chargés dans les ligues française et italienne et en Euroleague. Nous avons de bons contacts avec les deux clubs et dans le passé, malgré l'Euroleague, nous pouvions disposer des deux Lions de façon importante. Nous respectons maintenant leur calendrier et nous travaillerons avec les mêmes 12 joueurs pour le match de lundi contre la Turquie", a déclaré le High Performance Manager des Lions Jacques Stas. Pour se qualifier pour sa première Coupe du monde (du 25 août au 10 septembre au Japon, Indonésie et Philippines), la Belgique doit battre la Turquie et la Grande-Bretagne doit s'imposer en Serbie. Ce dernier cas de figure est plus qu'improbable. Dario Gjergja disposera donc des douze joueurs qui ont gagné face aux Britanniques vendredi soir (59-88): Vrenz Bleijenbergh (Ostende), Haris Bratanovic (Ostende), Thijs De Ridder (Anvers), Vincent Kesteloot (Heidelberg/All), Manu Lecomte (Buducnost Podgorica/Mnt), Siebe Ledegen (Alost), Alex Libert (Charleroi), Xander Pintelon (Ostende), Milan Samardzic (Charleroi), Jonathan Tabu (Cantu/Ita), Kevin Tumba (Liège) et Thibault Vanderhaegen (Louvain). (Belga)