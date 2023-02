Stijn Baeten s'impose dans le cross court

Le cross court fut selon la tradition passionnant. Antoine Senard n'est pas le plus rapide au sprint. Il a donc pris l'initiative, mais a dû se contenter de la troisième place à l'arrivée. La victoire s'est jouée entre Stijn Baeten, spécialiste du 1500 mètres, et Lennert Dewulf. Dans les derniers hectomètres, Baeten était clairement le plus rapide. Maxime Delvoie, qui a terminé quatrième, est le vainqueur du classement général final de la CrossCup. "J'avais un plan différent en tête dans lequel je courrais de manière plus dominante", a reconnu Baeten après coup. "Mais Senard a assumé ce rôle et il l'a fait parfaitement, alors je n'ai eu qu'à suivre. Nous avons commencé la descente finale à trois. J'ai répété ce scénario dans ma tête toute la semaine et ça a parfaitement fonctionné. Avec tout le respect pour la concurrence, je suis un niveau au-dessus sur les plus courtes distances et je me suis donc senti en confiance dans ma dernière ligne droite. Je suis très content de cela, mais je ne me donne encore qu'un cinq sur dix pour ma saison hivernale. En salle, j'aurais aimé courir beaucoup plus vite sur 1500 mètres." (Belga)