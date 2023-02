Tour de Galice - Jonas Vingegaard: "La préparation idéale pour Paris-Nice"

"C'est une semaine formidable pour nous", déclare Jonas Vingegaard, cité dans un communiqué de son équipe. "Cela n'aurait pu être mieux. Nous gagnons trois étapes et le classement général, je suis donc très heureux. J'ai une forte envie de gagner, et ma forme est bonne. Nous pouvons rentrer à la maison heureux. C'était la préparation idéale pour Paris-Nice". Paris-Nice, qui débutera le 5 mars, sera la prochaine course au programme du vainqueur du dernier Tour de France. Il y croisera Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui a lui aussi survolé les débats pour sa rentrée sur les routes espagnoles. Le Slovène, double vainqueur de la Grande Boucle, a remporté la classique Jaen Paraiso Interior avant de s'adjuger trois étapes et le classement final du Tour d'Andalousie. (Belga)