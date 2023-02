Un deuxième trophée de meilleur gardien pour Thibaut Courtois lundi à Paris ?

Le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges avait déjà obtenu cette récompense en 2018. Le Marocain Yassine Bounou et l'Argentin Emiliano Martinez, champion du monde, sont les deux autres nommés. En 2022, Courtois a reçu le Prix Yachine remis dans le cadre du Ballon d'Or. Le Diable Rouge a vécu une saison faste avec son club jouant un grand rôle dans les conquêtes de la Ligue des Champions et de la Liga. Il s'était notamment illustré en finale de la C1, multipliant les arrêts contre Liverpool. Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne figurent par ailleurs parmi les 26 candidats possibles pour intégrer l'équipe de l'année. Les Français Karim Benzema (Real Madrid) et Kylian Mbappé (PSG), ainsi que l'Argentin Lionel Messi (PSG) sont nommés eux pour le trophée du joueur de l'année remporté ces deux dernières années par le Polonais Robert Lewandowski. Chez les dames, le titre de joueuse de l'année 2022 ira soit à l'Anglaise Beth Mead (Arsenal), soit à l'Américaine Alex Morgan (San Diego Wave FC) soit à l'Espagnole Alexia Putellas (Barcelone). L'Argentin Lionel Scaloni, l'Espagnol Pep Guardiola (Manchester City) et l'Italien Carlo Ancelotti (Real Madrid) sont les trois derniers sur liste pour être l'entraîneur de l'année, la Française Sonia Bompastor, la Suédoise Pia Sundhage et la Néerlandaise Sarina Wiegman sont sur celle de l'entraîneuse de l'année. La FIFA décernera aussi le Prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l'année, à l'un des trois finalistes: le Brésilien Richarlison, le Français Dimitri Payet ou le Polonais Marcin Oleksy. (Belga)