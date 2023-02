Victoire en solitaire d'Anthony Perez lors de la 11e édition de la Drôme-Classic

Le Toulousain a attaqué ans le Col de la Grande Limite, à 38 km de l'arrivée. Il est allé au bout de son effort pour aller chercher à 31 ans le 5e bouquet de sa carrière après deux étapes du Tour du Luxembourg en 2017 et 2018, la 1re étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var en 2020 et la Classic Loire Atlantique l'an dernier. Le Portugais Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) a réglé le sprint des poursuivants pour la 2e place à 1:11, devant l'Italien Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep), le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) et l'Américain Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Anthony Perez succède à Jonas Vingegaard au palmarès de la Drôme Classic. Le Danois n'a pas défendu son titre dans la Drôme, préférant cette année disputer le Tour de Galice, qu'il a remporté dimanche. La Drôme Classic est le second volet des Boucles Drôme-Ardèche, après l'Ardèche Classic, remportée samedi par le Français Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), qui a enlevé son premier succès de l'année. (Belga)