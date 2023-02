Alternance de nuages et d'éclaircies

Le vent de nord-est accentuera la sensation de froid, modéré sur la plupart des régions et parfois assez fort en bord de mer ou dans la province de Luxembourg. On pourra relever des rafales de 40 à près de 60 km/h. Lundi cours de soirée et en début de nuit, le ciel se dégagera progressivement. En seconde partie de nuit, de nombreux nuages de moyenne et de basse altitude envahiront le nord-ouest du pays mais le temps restera sec. Les minima varieront entre ?6 °C en Hautes Fagnes (mais probablement moins encore dans certaines vallées ardennaises) et +1 °C ou +2 °C en bord de mer. Mercredi, le temps sera sec avec un franc soleil. Après disparition des gelées matinales, les températures atteindront des valeurs de 3 °C en Hautes-Fagnes à 6 °C ou 7 °C dans le centre du pays ainsi qu'en Gaume. Le vent modéré de secteur nord-est sera piquant, renforçant la sensation de froid. Jeudi aussi, le soleil sera bien présent. La journée débutera à nouveau avec des gelées dans la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 4 °C ou 5 °C degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 °C en Gaume, avec des valeurs autour de 7 °C dans le centre. En fin d'après-midi ou en soirée, des nuages bas arriveront depuis les Pays-Bas. Le vent sera modéré, devenant assez fort à la mer, de nord à nord-est. (Belga)