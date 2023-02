ATP Rio de Janeiro : Norrie prend sa revanche sur Alcaraz battu pour la 1ère fois en 2023

C'est la première défaite d'Alcaraz, en neuf matchs, en 2023. Norrie prend lui sa revanche sur sa finale perdue la semaine précédente à Buenos Aires contre le jeune Espagnol, qui a annoncé être incertain pour le prochain rendez-vous, le tournoi ATP 500 d'Acapulco cette semaine, en raison d'une douleur à la jambe droite ressentie lors de cette finale perdue dimanche. En cours de rencontre, l'Espagnol est apparu gêné par une douleur à la jambe droite -celle-là même qui l'avait contraint à renoncer à l'Open d'Australie en janvier-, et il a laissé planer un doute en conférence de presse sur sa participation au tournoi d'Acapulco. Le Britannique de 27 ans remporte lui à Rio le cinquième tournoi de sa carrière, et gagne enfin une finale en 2023 après Auckland (contre le Français Richard Gasquet) et Buenos Aires, perdues toutes les deux. (Belga)