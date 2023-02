Du vent, des pavés, des bosses et des sprints mardi pour Le Samyn

Les deux courses seront disputées entre Quaregnon et Dour, sur 99,4 kilomètres pour les dames et sur 209 kilomètre pour les messieurs. Les organisateurs ont ajouté des secteurs pavés depuis 2016, l'année du succès de l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix le Néerlandais Niki Terpstra, également vainqueur à Dour en 2018. La première partie de la course des hommes sera effectuée en partie dans la région des Collines et de Frasnes. Les coureurs seront de retour sur le circuit local après cette première partie de course d'une centaine de kilomètres au cours de laquelle le vent pourrait créer des cassures dans le peloton sur les routes larges. Le circuit local proposera cinq secteurs pavés et quelques bosses courtes mais raides, comme la côte des Nonette à Audregnies ou la côte de la Roquette à Montignies-sur-Roc, autant de difficultés qui seront à l'avantage des puncheurs. L'arrivée sera jugée en haut de deux kilomètres. En 2022, les difficultés du parcours n'avaient pas permis d'éviter le sprint final dont est sorti vainqueur l'Italien Matteo Trentin devant le Français Hugo Hofstetter, vainqueur de la course en 2020, et Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Le départ de la course des dames sera donné à Quaregnon ; les coureuses rejoindront ensuite directement le circuit local, identique à celui des hommes. Le GP Samyn féminin avait vu la victoire au sprint l'an dernier de la Danoise Emma Norsgaard. (Belga)