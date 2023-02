La première de Thiam sans Roger Lespagnard, les Belgian Tornados en recherche d'excellence

Les organisateurs de cette 37e édition ont ainsi décidé de la jouer sobrement et supprimé nombres de festivités annexes offrant un euro sur chaque billet d'entrée dans l'Ataköy Arena (7 000 spectateurs) pour aider les secours. Si la star de la perche, le Suédois Armand Duplantis n'en sera pas, ils sont plus de 600 engagés, dont 21 athlètes belges (8 femmes et 13 messieurs). Dix-huit s'aligneront dans les épreuves individuelles, Kevin Borlée, Dylan Borlée et Christian Iguacel courront avec le relais 4X400m. Nafissatou Thiam, pour sa première compétition sans son mentor Roger Lespagnard, défendra son titre au pentathlon, curieuse des effets d'une première préparation avec ses nouveaux coaches emmenés par Michael Van der Plaetsen. Noor Vidts est aussi ambitieuse sur le pentathlon et voudra montrer que son titre mondial en salle à Belgrade n'était pas seulement dû à l'absence de Thiam. Les Belgian Tornados viseront un podium, au minimum, avec Kevin Borlée, Christian Iguacel et Dylan Borlée, qui espère s'être remis de sa chute à Madrid mercredi dernier. Jacques Borlée prépare l'été avec cet Euro en salle et s'appuie aussi sur Julien Watrin et Alexander Doom qui viseront également, à titre personnel, une finale sur 400 m. Titulaire de la meilleure performance européenne de la saison, Tibo De Smet s'alignera avec quelques espoirs sur 800 m et s'offrira un nouveau duel belgo-belge avec Eliott Crestan, 6e des Mondiaux en salle. Ben Broeders profite pleinement de son compagnon d'entraînement, Duplantis lui-même, pour s'aligner avec un nouveau record de Belgique (5m82) à la perche. Sur le sprint, Rani Rosius et Delphine Nkansa veulent faire parler la poudre sur 60 m haies. (Belga)