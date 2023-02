Le Français Philippe Troussier nommé sélectionneur du Vietnam

"L'élargissement de la Coupe du monde à 48 pays (pour la prochaine édition en Amérique du Nord en 2026, ndlr) est une opportunité pour le Vietnam. C'est notre but ultime", a déclaré le nouveau sélectionneur, âgé de 67 ans, cité par un média d'État. "Je ne peux pas l'accomplir tout seul, je serai seulement un guide. Si nous sommes unis et que nous faisons le maximum d'efforts, alors le football vietnamien pourra le faire", a poursuivi Troussier. Le Français succède au Sud-Coréen Park Hang-seo, qui était à la tête de cette sélection depuis 2017. Philippe Troussier a déjà entraîné de nombreuses sélections ces trois dernières décennies, notamment en Afrique (Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Afrique du Sud, Maroc) et en Asie (Qatar, Japon). Avec les "Samurai Blues", il a remporté la Coupe d'Asie en 2000, avant de disputer le Mondial-2002 organisé par le Japon et la Corée du Sud. Troussier a également connu diverses expériences en clubs, notamment en France. En 2004-05, il avait entraîné l'Olympique de Marseille. Depuis, il est passé par d'autres formations au Japon, en Chine et en Tunisie, jusqu'à devenir le sélectionneur des moins de 19 ans du Vietnam entre 2019 et 2021. Le Vietnam, 96e au classement FIFA, se prépare à jouer la Coupe d'Asie au Qatar l'été prochain. Les "Guerriers de l'étoile d'or", avec dans leurs rangs le joueur de Pau (L2) Nguyen Quang Hai, ont perdu en janvier en finale du Championnat d'Asie du Sud-Est contre la Thaïlande. Ils n'ont jamais disputé de Coupe du monde. (Belga)