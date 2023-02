Les parcs éoliens offshore risquent d'être retardés en raison d'une pénurie de bateaux

D'après leurs experts, la Chine pourrait être la première touchée, à partir de 2024. Le phénomène pourrait ensuite entraver les nouveaux projets dans le reste du monde à partir de 2027. Plus de 35 gigawatts de production d'électricité, une quantité suffisante pour alimenter plus de 10 millions de foyers, sont en jeu en raison de ces retards. L'énergie éolienne en mer est considérée comme un substitut important aux combustibles fossiles. Elle doit en effet contribuer à réduire les émissions de CO2 et à prévenir les pires effets du changement climatique. La taille des éoliennes ne cessant de croître, peu de navires sont actuellement capables d'installer les lourdes fondations nécessaires pour des grandes éoliennes. Il existe cependant suffisamment de navires pour installer ensuite les mâts sur ces fondations. (Belga)