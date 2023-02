Manche: les centaines de kilos de produits arrivés sur le littoral sont bien de la cocaïne

Sur la "trentaine de sacs saisis", les "premiers tests" effectués sont "positifs pour la cocaïne", a fait savoir lundi aux journalistes Pierre-Yves Marot, procureur de la République à Cherbourg. Les pesées ont révélé "à ce stade entre 700 et 800 kg de produit" contenus dans les paquets découverts dimanche matin sur la plage de Reville, à une trentaine de kilomètres à l'est de Cherbourg, a-t-il précisé. Interrogée par l'AFP, la préfecture maritime de Cherbourg a indiqué que les deux marées de la journée de lundi n'avaient pas entraîné de nouveaux échouages sur le littoral. De la cocaïne a déjà été trouvée sur le littoral français. Ainsi, fin 2019, des ballots contenant un total de 1.600 kg de cocaïne s'étaient échoués sur les plages d'une zone allant de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) à Camaret (Finistère). Plus récemment, fin mai 2022, des pains de cocaïne, pour un total d'environ 21 kg, avaient été trouvés sur une plage de Berck (Pas-de-Calais). (Belga)