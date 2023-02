Météo - Une journée à nouveau ensoleillée et froide

Ce lundi soir et cette, le ciel se dégagera à nouveau en de nombreux endroits mais au nord­-ouest du pays les champs de nuages bas pourraient rester davantage présents. Les minima seront compris entre ­6 degrés en Hautes Fagnes et +2 degrés en bord de mer, mais (surtout dans le nord), les températures dépendront fortement de la présence ou de l'absence de nuages bas. Mardi, dans le nord­-ouest du pays, les passages nuageux seront relativement nombreux et pourront s'accompagner d'un risque de faibles précipitations (hivernales). Au littoral (en mer surtout), avec une instabilité un peu plus importante, les averses pourront être plus marquées. Dans les autres régions, de larges éclaircies et champs nuageux se partageront notre ciel avant que le soleil ne reprenne les commandes dans le courant de l'après­ midi. Les maxima varieront entre 0 ou 1 degré en Hautes Fagnes et 5 ou 6 en Basse Belgique et 7 degrés à la mer. (Belga)