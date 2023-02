PostNL prévoit de supprimer plusieurs centaines d'emplois pour réduire ses coûts

Herna Verhagen, CEO de l'entreprise, a évoqué les contextes économique et géopolitique difficiles en 2022 et "ces conditions difficiles devraient se poursuivre en 2023", a-t-il précisé. "Il est donc crucial que nous continuions à investir pour renforcer nos fondations et consolider notre position sur un marché dynamique et hautement concurrentiel." Au total, les réductions entraîneront des économies de coûts de 20 millions d'euros en 2023, a ajouté PostNL. Les réductions touchent principalement la division Colis. Une autre économie de 25 millions d'euros est prévue en 2024 et 30 millions d'euros par an à partir de 2025. PostNL annoncera lundi les résultats de l'année dernière. (Belga)