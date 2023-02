Présidentielle au Nigeria: l'outsider Peter Obi remporte l'État-clé de Lagos

Lagos, bouillonnante capitale économique, compte le plus grand nombre d'électeurs inscrits du pays, plus de sept millions, et constitue le bastion du candidat de l'APC (au pouvoir) Bola Tinubu, 70 ans, qu'il a gouverné de 1999 à 2007. Mais selon les résultats de la Commission électorale nationale (Inec), il y est légèrement devancé, de moins de 10.000 voix, par Peter Obi qui remporte 46% des suffrages. Le "parrain", comme est surnommé Tinubu du fait de son influence politique, a reconnu sa défaite dans un communiqué, appelant au calme après quelques éruptions de violences à Lagos. Dans le camp adverse, la directrice du Centre pour la Démocratie et le Développement (CDD) à Abuja, Idayat Hassan estime "c'est une victoire importante, car Tinubu est chez lui à Lagos." Très populaire auprès d'une partie de la jeunesse, Peter Obi, candidat du Parti travailliste (LP), parvient ainsi à s'imposer comme un challenger crédible face aux deux partis (APC et PDP) qui gouvernent le Nigeria depuis plus de 20 ans. Et pour la première fois depuis le retour à la démocratie en 1999, le pays pourrait connaître une présidentielle à deux tours. L'annonce des résultats complets va prendre du temps. Lundi en fin d'après-midi, l'Inec n'avait donné les chiffres officiels que pour 10 États : Ekiti, Ogun, Ondo, Kwara, Oyo (APC en tête); Osun, Yobe, Gombe (PDP); Lagos et Enugu (LP). Les observateurs de l'Union Européenne (UE) ont cependant relevé son "manque de transparence" et des défaillances dans l'organisation du scrutin. (Belga)