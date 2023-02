Rutger Smith: "si les Belges sont à leur niveau, des médailles sont possibles", à Istanbul

"Nous avons une belle sélection avec quelques candidats aux médailles", a expliqué le Néerlandais à l'Agence BELGA. "Nafi et Noor au pentathlon ainsi que les Belgian Tornados visent un podium. Un garçon comme Alexander Doom a beaucoup de potentiel sur 400 m, de même qu'Eliott Crestan et Tibo De Smet sur 800 m ou Ben Broeders à la perche. Une surprise n'est pas à exclure comme à l'Euro 2021." La Belgique était revenue de Torun avec cinq médailles : l'or pour Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1 500m), l'argent pour Noor Vidts (pentathlon) et Isaac Kimeli (3 000m), et le bronze pour Thomas Carmoy (hauteur). "Nos objectifs sont d'abord de voir chacun des athlètes prester suivant ses qualités. Sur cette base, on peut espérer autant de médailles que lors de la dernière édition", a prédit Rutger Smith, 41 ans. "Il est très dommage par contre que les Belgian Cheetahs n'aient pu se qualifier sur base de leurs chronos individuels, comme le relais n'était pas directement qualifié". Le contexte de cet Euro sera très particulier, la Turquie (et la Syrie) ayant été secoué par des tremblements de terre au début du mois. "European Athletics a maintenu l'évènement, ce qui est positif pour les athlètes qui travaillent pour ça", a ajouté Rutger Smith. "Mais nous y allons avec un double sentiment parce que là-bas ne sera plus jamais comme avant. Il suffit de penser aussi aux volontaires qui ont tant travaillé dur, mais qui ont bien d'autres choses en tête à présent. Le pays est en deuil et traverse une période très difficile." (Belga)