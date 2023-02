Toujours aucune trace d'Emilietta Chini, disparue depuis six jours dans le Limbourg

La police ne fait désormais plus appel à des volontaires pour l'heure, comme ce fut le cas le week-end dernier. Samedi et dimanche, plusieurs centaines de citoyens avaient lancé un défi pour aider à retrouver la femme atteinte de démence. Celle-ci avait quitté son domicile de Eisden-Tuinwijk mercredi soir vers 17h00. Le service des personnes disparues de la police fédérale a également repris les recherches. Le parquet du Limbourg a confirmé lundi que l'opération de recherche n'avait malheureusement pas apporté d'éléments supplémentaires. De nouvelles consultations sur les mesures à prendre suivront mardi. Entre-temps, les membres de la famille et les amis continuent de fouiller eux-mêmes à pied la zone boisée dans l'espoir de retrouver Emilietta. Mercredi dernier, vers 17 heures, Emilietta a disparu de son domicile de Eisden-Tuinwijk. Elle avait encore parlé à un habitant du quartier à qui elle avait demandé où se trouvait l'avenue Louis Mercier, toute proche, avant de disparaitre totalement. Elle était vêtue d'un jean bleu, ne portait pas de manteau et était chaussée de pantoufles grises. (Belga)