Après trois ans, le Maroc met fin à l'état d'urgence sanitaire

Cette mesure, renouvelée périodiquement par décret gouvernemental depuis le 24 mars 2020, n'a pas été prolongée au-delà du 28 février. L'état d'urgence a constitué un cadre juridique permettant aux autorités de prendre des mesures exceptionnelles -- économique, financière, sociale ou environnementale -- dans leur combat face au coronavirus. Ainsi, il s'est traduit ces trois dernières années par des mesures de confinement, la fermeture provisoire des frontières, des restrictions de déplacements, des interdictions de rassemblements et d'événements sportifs. Il a notamment été utilisé récemment pour interdire des marches contre la vie chère dans certaines villes du royaume. Par ailleurs, l'Office national des aéroports (ONDA) a annoncé lundi soir la suppression de l'obligation de présenter une fiche sanitaire à l'arrivée au Maroc, dernière mesure sanitaire encore en vigueur. Selon le ministère de la Santé, la situation du Covid-19 se caractérise depuis septembre dernier par une très faible propagation du virus dans tout le royaume. Depuis son apparition au Maroc le 2 mars 2020, le Covid-19 a fait 16.296 morts, pour un total de près de 1,3 million de contaminations, selon les statistiques officielles. Sur 36 millions d'habitants, plus de 23,4 millions de personnes ont reçu une deuxième dose de vaccin et près de 7 millions la troisième. (Belga)