Au jour prévu du début du retrait du M23, les combats continuent en RDC

Selon un nouveau calendrier adopté par les dirigeants d'Afrique de l'Est le 17 février, "tous les groupes armés", dont le M23, doivent se retirer d'ici le 30 mars, au terme d'un processus en trois étapes qui devait débuter le 28 février. Malgré cette énième demande, les rebelles avancent dans le Masisi et restent sur leurs positions dans le Rutshuru, des territoires à l'ouest et au nord de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu. Ils se sont emparés lundi de Mweso, à une centaine de kilomètres au nord de Goma, après avoir pris le contrôle ces derniers jours de Mushaki et brièvement occupé la cité minière de Rubaya. Selon une source sécuritaire, des combats se sont poursuivis mardi à environ 30 kilomètres à l'ouest de Goma. Le M23 occupe aussi des tronçons de la dernière route praticable qui reliait Goma au reste du Nord-Kivu. Trois des quatre routes qui desservent cette ville de plus d'un million d'habitants sont désormais coupées par les rebelles. La quatrième, menant au Sud-Kivu, s'est effondrée à cause des pluies fin 2022. La rébellion majoritairement tutsi du M23, restée en sommeil pendant près de dix ans, a repris les armes fin 2021. Kinshasa accuse le Rwanda de la soutenir, ce qui a été corroboré par des experts de l'ONU, bien que Kigali s'en défende. (Belga)