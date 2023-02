Blessé au genou, David Goffin doit renoncer aux tournois d'Indian Wells et de Miami

Le 40e mondial a expliqué brièvement sur les réseaux sociaux: "Malheureusement, mon genou va me tenir éloigné des courts pendant quelques semaines. Je vais travailler dur pour revenir à mon meilleur niveau dès que possible sur la terre battue." Il ne sera donc pas présent dans les deux tournois ATP Masters 1000 sur ciment d'Indian Wells (8-19 mars) et de Miami (22 mars-2 avril). Il n'avait pas beaucoup de points à défendre ayant perdu au 1er tour en Californie et au 2e en Floride il y a douze mois. C'est déjà une blessure au genou en 2021 qui avait contraint David Goffin à mettre un terme prématuré à sa saison à la fin du mois d'août. Il avait été absent des courts pendant plus de trois mois. Victime d'une intoxication alimentaire la veille de son premier tour, Goffin avait dû renoncer à disputer l'Open d'Australie en janvier dernier. (Belga)