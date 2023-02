Bobbejaanland recherche plus de cent nouveaux collaborateurs

L'entreprise dit être à la recherche de plus de cent nouveaux collaborateurs, que ce soit pour les attractions, la restauration et les boutiques, mais aussi pour des emplois tels qu'électricien, informaticien ou même graphiste. "Comme beaucoup d'autres entreprises, nous souffrons de la situation économique actuelle et de l'étroitesse du marché du travail", situe Jente Van Hees, directrice des ressources humaines. Avec une journée de l'emploi, le 15 mars, au parc d'attractions, Bobbejaanland espère attirer de nouvelles personnes. "Nous avons remarqué que certaines personnes intéressées ne savent pas vraiment en quoi consiste le travail dans un parc d'attractions. Pendant notre journée de l'emploi, nous serons heureux de donner plus d'informations à ce sujet", ajoute Jente Van Hees. Les différents départements y seront présentés et les participants pourront rencontrer les responsables et leurs futurs collègues. Les personnes souhaitant participer à cette journée doivent s'inscrire au préalable, via www.bobbejaanland.be/jobdag. Bobbejaanland rouvrira ses portes le samedi 1er avril. L'une des nouveautés est "Terra Magma", l'ancienne attraction aquatique "Indiana River" qui a été complètement relookée. (Belga)