Brexit - Irlande du Nord: la Maison Blanche salue un accord porteur de "prospérité"

Le président américain Joe Biden a affirmé que l'accord représentait "une étape essentielle pour garantir que la paix et le progrès durement acquis" soient "préservés et renforcés". "Je sais que la population et les entreprises d'Irlande du Nord sauront profiter pleinement des opportunités économiques offertes par cette stabilité", a déclaré le démocrate dans un communiqué. "Les Etats-Unis se tiennent prêts à soutenir l'important potentiel économique de la région." Plus tôt, John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche, avait lui aussi applaudi l'accord, jugeant qu'il permettrait d'"améliorer la prospérité de l'Union européenne comme du Royaume-Uni". Les Etats-Unis sont "reconnaissants aux deux parties d'avoir réussi à trouver" un compromis sur ce dossier épineux, suivi de très près par le président américain Joe Biden, a-t-il ajouté. (Belga)