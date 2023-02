Coupe de Belgique - Malines et Zulte Waregem se disputent le premier ticket pour la finale

C'est donc en bonne position que le KVM de Steven Defour aborde ce second volet. Rassurés quelque peu en championnat après leur succès samedi à Seraing (0-2), le KVM, 13e avec 7 points de plus que ... Zulte Waregem, peut se livrer à fond avec l'espoir de disputer sa 7e finale. Il en a remporté deux en 1987 et 2019 et perdu celle de 1967, 1991, 1992 et 2009. La dernière défaite des Malinois dans leur stade derrière les Casernes remonte au 9 octobre (1-3 contre Anderlecht). Zulte Waregem, en pleine bataille pour assurer son avenir au sein de l'élite, aborde la rencontre avec d'autres dispositions d'esprit. Seizièmes de la Jupiler Pro League, le maintien reste la priorité absolue et le match à Louvain samedi (18h15) sera au moins aussi important alors qu'il ne reste plus que 7 journées de compétition et que l'Essevee pointe à 3 unités d'Eupen, 15e et premier club actuel hors de la zone rouge. Les Flandriens n'en ont pas moins remporté 4 des 6 points mis en jeu face à Malines en championnat, ils peuvent donc espérer renverser la tendance et se hisser en finale comme en 2006, 2014 et 2017. Jeudi soir au Bosuil (20h45), l'Antwerp accueille l'Union avec l'intention de combler son retard (1-0), concédé le 1er février au Parc Duden, dans la seconde demi-finale retour de cette Croky Cup. (Belga)