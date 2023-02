DEME et Jan De Nul construiront ensemble l'île énergétique artificielle belge

Cette île devra fournir à la Belgique l'électricité produite par les nombreuses éoliennes en mer du Nord. Elle sera installée à 45 kilomètres au large de la Côte et s'étendra sur cinq hectares, dans la zone Princesse Elisabeth (d'une capacité de 3,5 GW) prévue pour la construction de nouvelles éoliennes. La construction de l'île nécessitera un budget de 450 millions d'euros. Le coût de toutes les infrastructures, interconnexions et câbles compris, s'élèvera à 2 milliards d'euros. Le projet, une première mondiale selon Elia, fait partie des plans du gouvernement visant à augmenter la capacité de l'énergie éolienne offshore de 2,2 gigawatts actuellement à 8 gigawatts en 2040. L'île sera également la première pierre d'un réseau électrique offshore européen intégré reliant plusieurs hubs et pays. La Belgique souhaite par exemple des interconnexions supplémentaires avec la Grande-Bretagne et le Danemark, qui lui permettront d'accéder à d'énormes quantités d'énergie renouvelable qui seront nécessaires pour permettre à l'industrie de devenir, à court terme, moins dépendante des combustibles fossiles. L'objectif est d'achever les travaux de construction d'ici août 2026. Ils débuteront au début de l'an prochain. L'installation de l'infrastructure haute tension pourra ensuite commencer. Il est rare que jan De Nul et DEME collaborent sur un projet. Les deux entreprises belges sont en effet normalement concurrentes l'une de l'autre pour les grands travaux d'infrastructure maritime. (Belga)