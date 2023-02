Des présentateurs de Fox News ont soutenu les allégations de fraude de Trump en 2020

Le magnat des médias de 91 ans aurait fait cette déclaration au début du mois de février lorsqu'il a été interrogé dans le cadre de la poursuite pour diffamation intentée par Dominion Voting Systems, un fournisseur d'ordinateurs de vote. D'après Murdoch, l'annonce du président sortant Donald Trump au sujet de vol de scrutin l'ayant empêché de briguer un second mandat a été épousée par certains des présentateurs de la chaîne. "Rétrospectivement, j'aurais préféré que nous dénoncions cela plus sévèrement", a-t-il concédé, tout en précisant que tous les membres de la chaîne n'ont pas adhéré à cette propagande. Dominion Voting Systems a, de son côté, affirmé que les accusations de fraude lui ont porté préjudice. La société a réclamé des dommages et intérêts à hauteur de 1,6 milliard de dollars à la chaîne Fox News. (Belga)