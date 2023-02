Des radios et des télévisions russes piratées diffusent de fausses alertes antiaériennes

"Des informations signalant le déclenchement d'une alerte antiaérienne ont été diffusées à l'antenne dans certaines régions du pays à la suite du piratage des serveurs de radios et de chaînes de télévision", a annoncé le ministère russe des Situations d'urgence. "Ces informations sont fausses, elles ne correspondent pas à la réalité", a-t-il assuré, dans un communiqué. Selon les médias russes, ces fausses alertes ont notamment été diffusées dans les régions de Belgorod et de Voronej, frontalières de l'Ukraine ainsi que dans celles de Moscou et de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) et dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie. Une cyberattaque similaire, qui a abouti à la diffusion de plusieurs fausses alertes antiaériennes à travers la Russie, s'est déjà produite la semaine dernière, a souligné le ministère des Situations d'urgence. À chaque fois, d'après les agences de presse russes, ces piratages n'ont affecté que des radios et des chaînes de télévision privées dont l'émetteur a été brièvement dominé par un signal plus puissant. Ces incidents interviennent peu après le premier anniversaire du déclenchement, le 24 février 2022, de l'offensive russe en Ukraine. Des localités et des infrastructures dans les régions russes frontalières de l'Ukraine ont subi à plusieurs reprises des frappes, en particulier de drones, souvent mortelles, attribuées par Moscou à l'armée ukrainienne. (Belga)