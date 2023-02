Euro d'athlétisme en salle: Dylan Borlée bon pour le service

"Un goût spécial de la piste à Madrid. A présent debout et prêt pour ce week-end", a écrit Dylan Borlée, 30 ans, sur les réseaux sociaux postant un photo de sa chute dans la capitale espagnole. Le spécialiste du 400m s'était relevé avec une épaule gauche endolorie et des brûlures sur le côté gauche. Il a passé une IRM lundi pour exclure tout dommage à l'épaule. Dylan Borlée ne s'alignera que pour le relais 4X400m avec Kevin Borlée, Christian Iguacel, Julien Watrin et Alexander Doom. Ces deux derniers disputeront aussi le 400m en individuel. (Belga)