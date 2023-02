La Fondation Maurice Maeterlinck regrette la vente d'objets du Nobel de Littérature

Maurice Maeterlinck (1862-1949) reste, à ce jour, le seul Belge à avoir reçu les honneurs du Nobel de Littérature et le deuxième écrivain francophone à avoir reçu la prestigieuse récompense, après Sully Prudhomme en 1901. La Fondation Maurice Maeterlinck regrette que "ces objets patrimoniaux uniques soient proposés à la vente au plus offrant et souhaite que ces pièces trouvent place dans une institution publique belge du patrimoine, comme le Cabinet Maurice Maeterlinck à Gand ou les Archives & Musée de la Littérature (AML) de la Bibliothèque Royale à Bruxelles". Les deux pièces sont vendues par une branche de la famille Maeterlinck. Les enchères, ouvertes sur le site de Sotheby's, se clôtureront ce 1er mars. La mise de départ est de 90.000 euros. (Belga)