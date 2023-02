La Pologne acquiert 1.000 nouveaux véhicules blindés pour son armée

Le ministre Mariusz Blaszczaka a évoqué sur la chaîne TVP Info le plus "grand projet" de l'histoire de la défense polonaise. Le contrat prévoit déjà les premières livraisons encore cette année. Les nouveaux blindés de fabrication polonaise, des véhicules de combat d'infanterie également amphibies, doivent remplacer les véhicules de combat d'infanterie BPM-1 actuellement utilisés par l'armée polonaise et qui remontent à l'époque soviétique. Depuis l'invasion de l'Ukraine, son voisin, par la Russie, la Pologne multiplie les commandes, à coups de milliards d'euros, pour moderniser et renforcer l'armée polonaise. (Belga)